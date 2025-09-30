- Panorámica
BWTG: ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF
El tipo de cambio de BWTG de hoy ha cambiado un 0.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 37.87, mientras que el máximo ha alcanzado 37.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BWTG hoy?
ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF (BWTG) se evalúa hoy en 37.87. El instrumento se negocia dentro de 0.77%; el cierre de ayer ha sido 37.58 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BWTG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF?
ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF se evalúa actualmente en 37.87. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.73% y USD. Monitoree los movimientos de BWTG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BWTG?
Puede comprar acciones de ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF (BWTG) al precio actual de 37.87. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 37.87 o 38.17, mientras que 4 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BWTG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BWTG?
Invertir en ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF implica tener en cuenta el rango anual 31.16 - 38.11 y el precio actual 37.87. Muchos comparan 2.21% y 9.61% antes de colocar órdenes en 37.87 o 38.17. Estudie los cambios diarios de precios de BWTG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Brendan Wood TopGun ETF?
El precio más alto de Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) en el último año ha sido 38.11. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 31.16 - 38.11, una comparación con 37.58 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Brendan Wood TopGun ETF?
El precio más bajo de Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) para el año ha sido 31.16. La comparación con los actuales 37.87 y 31.16 - 38.11 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BWTG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BWTG?
En el pasado, ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 37.58 y 10.73% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 37.58
- Open
- 37.87
- Bid
- 37.87
- Ask
- 38.17
- Low
- 37.87
- High
- 37.87
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- 0.77%
- Cambio mensual
- 2.21%
- Cambio a 6 meses
- 9.61%
- Cambio anual
- 10.73%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8