クォートセクション
通貨 / BWTG
株に戻る

BWTG: ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF

37.87 USD 0.29 (0.77%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BWTGの今日の為替レートは、0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり37.87の安値と37.87の高値で取引されました。

ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

BWTG株の現在の価格は？

ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETFの株価は本日37.87です。0.77%内で取引され、前日の終値は37.58、取引量は4に達しました。BWTGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETFの株は配当を出しますか？

ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETFの現在の価格は37.87です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.73%やUSDにも注目します。BWTGの動きはライブチャートで確認できます。

BWTG株を買う方法は？

ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETFの株は現在37.87で購入可能です。注文は通常37.87または38.17付近で行われ、4や0.00%が市場の動きを示します。BWTGの最新情報はライブチャートで確認できます。

BWTG株に投資する方法は？

ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETFへの投資では、年間の値幅31.16 - 38.11と現在の37.87を考慮します。注文は多くの場合37.87や38.17で行われる前に、2.21%や9.61%と比較されます。BWTGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Brendan Wood TopGun ETFの株の最高値は？

Brendan Wood TopGun ETFの過去1年の最高値は38.11でした。31.16 - 38.11内で株価は大きく変動し、37.58と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Brendan Wood TopGun ETFの株の最低値は？

Brendan Wood TopGun ETF(BWTG)の年間最安値は31.16でした。現在の37.87や31.16 - 38.11と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BWTGの動きはライブチャートで確認できます。

BWTGの株式分割はいつ行われましたか？

ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、37.58、10.73%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
37.87 37.87
1年のレンジ
31.16 38.11
以前の終値
37.58
始値
37.87
買値
37.87
買値
38.17
安値
37.87
高値
37.87
出来高
4
1日の変化
0.77%
1ヶ月の変化
2.21%
6ヶ月の変化
9.61%
1年の変化
10.73%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8