- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BWTG: ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF
BWTGの今日の為替レートは、0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり37.87の安値と37.87の高値で取引されました。
ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BWTG株の現在の価格は？
ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETFの株価は本日37.87です。0.77%内で取引され、前日の終値は37.58、取引量は4に達しました。BWTGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETFの株は配当を出しますか？
ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETFの現在の価格は37.87です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.73%やUSDにも注目します。BWTGの動きはライブチャートで確認できます。
BWTG株を買う方法は？
ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETFの株は現在37.87で購入可能です。注文は通常37.87または38.17付近で行われ、4や0.00%が市場の動きを示します。BWTGの最新情報はライブチャートで確認できます。
BWTG株に投資する方法は？
ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETFへの投資では、年間の値幅31.16 - 38.11と現在の37.87を考慮します。注文は多くの場合37.87や38.17で行われる前に、2.21%や9.61%と比較されます。BWTGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Brendan Wood TopGun ETFの株の最高値は？
Brendan Wood TopGun ETFの過去1年の最高値は38.11でした。31.16 - 38.11内で株価は大きく変動し、37.58と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Brendan Wood TopGun ETFの株の最低値は？
Brendan Wood TopGun ETF(BWTG)の年間最安値は31.16でした。現在の37.87や31.16 - 38.11と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BWTGの動きはライブチャートで確認できます。
BWTGの株式分割はいつ行われましたか？
ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、37.58、10.73%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 37.58
- 始値
- 37.87
- 買値
- 37.87
- 買値
- 38.17
- 安値
- 37.87
- 高値
- 37.87
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 0.77%
- 1ヶ月の変化
- 2.21%
- 6ヶ月の変化
- 9.61%
- 1年の変化
- 10.73%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8