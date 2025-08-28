Moedas / BURL
BURL: Burlington Stores Inc
262.93 USD 0.22 (0.08%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BURL para hoje mudou para 0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 262.38 e o mais alto foi 264.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Burlington Stores Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
262.38 264.70
Faixa anual
212.92 308.25
- Fechamento anterior
- 262.71
- Open
- 264.67
- Bid
- 262.93
- Ask
- 263.23
- Low
- 262.38
- High
- 264.70
- Volume
- 42
- Mudança diária
- 0.08%
- Mudança mensal
- -8.10%
- Mudança de 6 meses
- 11.49%
- Mudança anual
- -0.02%
