BURL: Burlington Stores Inc
264.90 USD 2.19 (0.83%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BURL hat sich für heute um 0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 261.41 bis zu einem Hoch von 266.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Burlington Stores Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
261.41 266.88
Jahresspanne
212.92 308.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 262.71
- Eröffnung
- 264.67
- Bid
- 264.90
- Ask
- 265.20
- Tief
- 261.41
- Hoch
- 266.88
- Volumen
- 1.325 K
- Tagesänderung
- 0.83%
- Monatsänderung
- -7.41%
- 6-Monatsänderung
- 12.33%
- Jahresänderung
- 0.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K