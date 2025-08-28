KurseKategorien
Währungen / BURL
Zurück zum Aktien

BURL: Burlington Stores Inc

264.90 USD 2.19 (0.83%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BURL hat sich für heute um 0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 261.41 bis zu einem Hoch von 266.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die Burlington Stores Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BURL News

Tagesspanne
261.41 266.88
Jahresspanne
212.92 308.25
Vorheriger Schlusskurs
262.71
Eröffnung
264.67
Bid
264.90
Ask
265.20
Tief
261.41
Hoch
266.88
Volumen
1.325 K
Tagesänderung
0.83%
Monatsänderung
-7.41%
6-Monatsänderung
12.33%
Jahresänderung
0.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K