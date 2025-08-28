통화 / BURL
BURL: Burlington Stores Inc
263.01 USD 1.89 (0.71%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BURL 환율이 오늘 -0.71%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 259.72이고 고가는 263.99이었습니다.
Burlington Stores Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
259.72 263.99
년간 변동
212.92 308.25
- 이전 종가
- 264.90
- 시가
- 263.43
- Bid
- 263.01
- Ask
- 263.31
- 저가
- 259.72
- 고가
- 263.99
- 볼륨
- 1.174 K
- 일일 변동
- -0.71%
- 월 변동
- -8.07%
- 6개월 변동
- 11.53%
- 년간 변동율
- 0.01%
