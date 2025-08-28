Валюты / BURL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BURL: Burlington Stores Inc
267.16 USD 3.12 (1.15%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BURL за сегодня изменился на -1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 264.19, а максимальная — 270.00.
Следите за динамикой Burlington Stores Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BURL
- How Does Burlington's Off-Price Model Drive Resilient Margins?
- Will TJX's 4% Comp Sales Growth Power Full-Year Earnings Upside?
- Urban Edge Properties: 11.8% Dividend Raise + Improved Fundamentals = Bigger Upside? (UE)
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- TJX Eyes 1,800+ Store Openings: A Long Runway for Growth Ahead?
- Here's Why Burlington Stores (BURL) is a Strong Growth Stock
- Here's How Much a $1000 Investment in Burlington Stores Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
- Burlington Stores price target lowered to $330 from $335 at TD Cowen
- Shopping Center REITs: Undervalued Despite Growth Ramp
- Burlington Stores: Rating Upgrade On Solid Execution And Top Line Growth Outlook
- Burlington Stores, Inc. (BURL) Is Just “Unbelievable,” Says Jim Cramer
- Burlington Stores' Q2 Earnings Beat Estimates on Higher Sales & Margins
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- UBS raises Burlington Stores stock price target to $430 on strong growth outlook
- Company News for Aug 29, 2025
- Dollar Tree To Rally More Than 15%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Build-A-Bear Workshop (NYSE:BBW)
- These Analysts Increase Their Forecasts On Burlington Stores After Upbeat Q2 Results - Burlington Stores (NYSE:BURL)
- Burlington stock price target raised to $350 from $300 at Jefferies
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Burlington Stores stock rating reiterated at Outperform by William Blair
- Jobless Claims Decreased More Than Expected
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- Big Morning for Q2 Numbers: GDP +3.3%, Earnings Beats for Retailers
- Burlington stock hits 52-week high at 299.5 USD
Дневной диапазон
264.19 270.00
Годовой диапазон
212.92 308.25
- Предыдущее закрытие
- 270.28
- Open
- 270.00
- Bid
- 267.16
- Ask
- 267.46
- Low
- 264.19
- High
- 270.00
- Объем
- 1.967 K
- Дневное изменение
- -1.15%
- Месячное изменение
- -6.62%
- 6-месячное изменение
- 13.28%
- Годовое изменение
- 1.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.