Devises / BURL
BURL: Burlington Stores Inc
263.01 USD 1.89 (0.71%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BURL a changé de -0.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 259.72 et à un maximum de 263.99.
Suivez la dynamique Burlington Stores Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BURL Nouvelles
Range quotidien
259.72 263.99
Range Annuel
212.92 308.25
- Clôture Précédente
- 264.90
- Ouverture
- 263.43
- Bid
- 263.01
- Ask
- 263.31
- Plus Bas
- 259.72
- Plus Haut
- 263.99
- Volume
- 1.174 K
- Changement quotidien
- -0.71%
- Changement Mensuel
- -8.07%
- Changement à 6 Mois
- 11.53%
- Changement Annuel
- 0.01%
20 septembre, samedi