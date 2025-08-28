CotationsSections
Devises / BURL
Retour à Actions

BURL: Burlington Stores Inc

263.01 USD 1.89 (0.71%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BURL a changé de -0.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 259.72 et à un maximum de 263.99.

Suivez la dynamique Burlington Stores Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BURL Nouvelles

Range quotidien
259.72 263.99
Range Annuel
212.92 308.25
Clôture Précédente
264.90
Ouverture
263.43
Bid
263.01
Ask
263.31
Plus Bas
259.72
Plus Haut
263.99
Volume
1.174 K
Changement quotidien
-0.71%
Changement Mensuel
-8.07%
Changement à 6 Mois
11.53%
Changement Annuel
0.01%
20 septembre, samedi