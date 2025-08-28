QuotazioniSezioni
BURL: Burlington Stores Inc

263.01 USD 1.89 (0.71%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BURL ha avuto una variazione del -0.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 259.72 e ad un massimo di 263.99.

Segui le dinamiche di Burlington Stores Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
259.72 263.99
Intervallo Annuale
212.92 308.25
Chiusura Precedente
264.90
Apertura
263.43
Bid
263.01
Ask
263.31
Minimo
259.72
Massimo
263.99
Volume
1.174 K
Variazione giornaliera
-0.71%
Variazione Mensile
-8.07%
Variazione Semestrale
11.53%
Variazione Annuale
0.01%
