CotizacionesSecciones
Divisas / BURL
Volver a Acciones

BURL: Burlington Stores Inc

262.71 USD 4.45 (1.67%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BURL de hoy ha cambiado un -1.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 261.43, mientras que el máximo ha alcanzado 269.00.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Burlington Stores Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BURL News

Rango diario
261.43 269.00
Rango anual
212.92 308.25
Cierres anteriores
267.16
Open
267.64
Bid
262.71
Ask
263.01
Low
261.43
High
269.00
Volumen
1.354 K
Cambio diario
-1.67%
Cambio mensual
-8.17%
Cambio a 6 meses
11.40%
Cambio anual
-0.10%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B