BSEP: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September
A taxa do BSEP para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 48.14 e o mais alto foi 48.18.
Veja a dinâmica do par de moedas Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BSEP hoje?
Hoje Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) está avaliado em 48.14. O instrumento é negociado dentro de -0.04%, o fechamento de ontem foi 48.16, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BSEP em tempo real.
As ações de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September pagam dividendos?
Atualmente Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September está avaliado em 48.14. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.51% e USD. Monitore os movimentos de BSEP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BSEP?
Você pode comprar ações de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) pelo preço atual 48.14. Ordens geralmente são executadas perto de 48.14 ou 48.44, enquanto 4 e -0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BSEP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BSEP?
Investir em Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September envolve considerar a faixa anual 37.96 - 48.31 e o preço atual 48.14. Muitos comparam 2.86% e 15.36% antes de enviar ordens em 48.14 ou 48.44. Estude as mudanças diárias de preço de BSEP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September?
O maior preço de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) no último ano foi 48.31. As ações oscilaram bastante dentro de 37.96 - 48.31, e a comparação com 48.16 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September?
O menor preço de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) no ano foi 37.96. A comparação com o preço atual 48.14 e 37.96 - 48.31 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BSEP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BSEP?
No passado Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 48.16 e 14.51% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 48.16
- Open
- 48.15
- Bid
- 48.14
- Ask
- 48.44
- Low
- 48.14
- High
- 48.18
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -0.04%
- Mudança mensal
- 2.86%
- Mudança de 6 meses
- 15.36%
- Mudança anual
- 14.51%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8