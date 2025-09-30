КотировкиРазделы
Валюты / BSEP
BSEP: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

48.18 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BSEP за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.15, а максимальная — 48.18.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BSEP сегодня?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) сегодня оценивается на уровне 48.18. Инструмент торгуется в пределах 0.04%, вчерашнее закрытие составило 48.16, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BSEP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September в настоящее время оценивается в 48.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.61% и USD. Отслеживайте движения BSEP на графике в реальном времени.

Как купить акции BSEP?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) по текущей цене 48.18. Ордера обычно размещаются около 48.18 или 48.48, тогда как 2 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BSEP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BSEP?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September предполагает учет годового диапазона 37.96 - 48.31 и текущей цены 48.18. Многие сравнивают 2.95% и 15.46% перед размещением ордеров на 48.18 или 48.48. Изучайте ежедневные изменения цены BSEP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) за последний год составила 48.31. Акции заметно колебались в пределах 37.96 - 48.31, сравнение с 48.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) за год составила 37.96. Сравнение с текущими 48.18 и 37.96 - 48.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BSEP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BSEP?

В прошлом Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.16 и 14.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.15 48.18
Годовой диапазон
37.96 48.31
Предыдущее закрытие
48.16
Open
48.15
Bid
48.18
Ask
48.48
Low
48.15
High
48.18
Объем
2
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
2.95%
6-месячное изменение
15.46%
Годовое изменение
14.61%
