BSEP: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September
Курс BSEP за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.15, а максимальная — 48.18.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BSEP сегодня?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) сегодня оценивается на уровне 48.18. Инструмент торгуется в пределах 0.04%, вчерашнее закрытие составило 48.16, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BSEP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September в настоящее время оценивается в 48.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.61% и USD. Отслеживайте движения BSEP на графике в реальном времени.
Как купить акции BSEP?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) по текущей цене 48.18. Ордера обычно размещаются около 48.18 или 48.48, тогда как 2 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BSEP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BSEP?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September предполагает учет годового диапазона 37.96 - 48.31 и текущей цены 48.18. Многие сравнивают 2.95% и 15.46% перед размещением ордеров на 48.18 или 48.48. Изучайте ежедневные изменения цены BSEP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) за последний год составила 48.31. Акции заметно колебались в пределах 37.96 - 48.31, сравнение с 48.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) за год составила 37.96. Сравнение с текущими 48.18 и 37.96 - 48.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BSEP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BSEP?
В прошлом Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.16 и 14.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.16
- Open
- 48.15
- Bid
- 48.18
- Ask
- 48.48
- Low
- 48.15
- High
- 48.18
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 2.95%
- 6-месячное изменение
- 15.46%
- Годовое изменение
- 14.61%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8