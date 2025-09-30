- Panorámica
BSEP: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September
El tipo de cambio de BSEP de hoy ha cambiado un -0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 48.14, mientras que el máximo ha alcanzado 48.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BSEP hoy?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) se evalúa hoy en 48.14. El instrumento se negocia dentro de -0.04%; el cierre de ayer ha sido 48.16 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BSEP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September se evalúa actualmente en 48.14. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 14.51% y USD. Monitoree los movimientos de BSEP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BSEP?
Puede comprar acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) al precio actual de 48.14. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 48.14 o 48.44, mientras que 4 y -0.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BSEP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BSEP?
Invertir en Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September implica tener en cuenta el rango anual 37.96 - 48.31 y el precio actual 48.14. Muchos comparan 2.86% y 15.36% antes de colocar órdenes en 48.14 o 48.44. Estudie los cambios diarios de precios de BSEP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September?
El precio más alto de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) en el último año ha sido 48.31. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 37.96 - 48.31, una comparación con 48.16 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September?
El precio más bajo de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) para el año ha sido 37.96. La comparación con los actuales 48.14 y 37.96 - 48.31 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BSEP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BSEP?
En el pasado, Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 48.16 y 14.51% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 48.16
- Open
- 48.15
- Bid
- 48.14
- Ask
- 48.44
- Low
- 48.14
- High
- 48.18
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- -0.04%
- Cambio mensual
- 2.86%
- Cambio a 6 meses
- 15.36%
- Cambio anual
- 14.51%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8