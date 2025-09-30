QuotazioniSezioni
Valute / BSEP
Tornare a Azioni

BSEP: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

48.18 USD 0.02 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BSEP ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.15 e ad un massimo di 48.18.

Segui le dinamiche di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BSEP oggi?

Oggi le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September sono prezzate a 48.18. Viene scambiato all'interno di 0.04%, la chiusura di ieri è stata 48.16 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BSEP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September pagano dividendi?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September è attualmente valutato a 48.18. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.61% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BSEP.

Come acquistare azioni BSEP?

Puoi acquistare azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September al prezzo attuale di 48.18. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 48.18 o 48.48, mentre 2 e 0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BSEP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BSEP?

Investire in Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September implica considerare l'intervallo annuale 37.96 - 48.31 e il prezzo attuale 48.18. Molti confrontano 2.95% e 15.46% prima di effettuare ordini su 48.18 o 48.48. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BSEP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September?

Il prezzo massimo di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September nell'ultimo anno è stato 48.31. All'interno di 37.96 - 48.31, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 48.16 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September?

Il prezzo più basso di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) nel corso dell'anno è stato 37.96. Confrontandolo con gli attuali 48.18 e 37.96 - 48.31 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BSEP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BSEP?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 48.16 e 14.61%.

Intervallo Giornaliero
48.15 48.18
Intervallo Annuale
37.96 48.31
Chiusura Precedente
48.16
Apertura
48.15
Bid
48.18
Ask
48.48
Minimo
48.15
Massimo
48.18
Volume
2
Variazione giornaliera
0.04%
Variazione Mensile
2.95%
Variazione Semestrale
15.46%
Variazione Annuale
14.61%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8