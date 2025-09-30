- Panoramica
BSEP: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September
Il tasso di cambio BSEP ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.15 e ad un massimo di 48.18.
Segui le dinamiche di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BSEP oggi?
Oggi le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September sono prezzate a 48.18. Viene scambiato all'interno di 0.04%, la chiusura di ieri è stata 48.16 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BSEP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September pagano dividendi?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September è attualmente valutato a 48.18. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.61% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BSEP.
Come acquistare azioni BSEP?
Puoi acquistare azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September al prezzo attuale di 48.18. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 48.18 o 48.48, mentre 2 e 0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BSEP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BSEP?
Investire in Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September implica considerare l'intervallo annuale 37.96 - 48.31 e il prezzo attuale 48.18. Molti confrontano 2.95% e 15.46% prima di effettuare ordini su 48.18 o 48.48. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BSEP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September?
Il prezzo massimo di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September nell'ultimo anno è stato 48.31. All'interno di 37.96 - 48.31, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 48.16 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September?
Il prezzo più basso di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) nel corso dell'anno è stato 37.96. Confrontandolo con gli attuali 48.18 e 37.96 - 48.31 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BSEP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BSEP?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 48.16 e 14.61%.
- Chiusura Precedente
- 48.16
- Apertura
- 48.15
- Bid
- 48.18
- Ask
- 48.48
- Minimo
- 48.15
- Massimo
- 48.18
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 2.95%
- Variazione Semestrale
- 15.46%
- Variazione Annuale
- 14.61%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8