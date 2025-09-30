- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BSEP: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September
Le taux de change de BSEP a changé de 0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.09 et à un maximum de 48.25.
Suivez la dynamique Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BSEP aujourd'hui ?
L'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September est cotée à 48.16 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.23%, a clôturé hier à 48.05 et son volume d'échange a atteint 14. Le graphique en temps réel du cours de BSEP présente ces mises à jour.
L'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September verse-t-elle des dividendes ?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September est actuellement valorisé à 48.16. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.56% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BSEP.
Comment acheter des actions BSEP ?
Vous pouvez acheter des actions Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September au cours actuel de 48.16. Les ordres sont généralement placés à proximité de 48.16 ou de 48.46, le 14 et le -0.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BSEP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BSEP ?
Investir dans Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September implique de prendre en compte la fourchette annuelle 37.96 - 48.31 et le prix actuel 48.16. Beaucoup comparent 2.91% et 15.41% avant de passer des ordres à 48.16 ou 48.46. Consultez le graphique du cours de BSEP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September ?
Le cours le plus élevé de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September l'année dernière était 48.31. Au cours de 37.96 - 48.31, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 48.05 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September ?
Le cours le plus bas de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) sur l'année a été 37.96. Sa comparaison avec 48.16 et 37.96 - 48.31 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BSEP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BSEP a-t-elle été divisée ?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 48.05 et 14.56% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 48.05
- Ouverture
- 48.25
- Bid
- 48.16
- Ask
- 48.46
- Plus Bas
- 48.09
- Plus Haut
- 48.25
- Volume
- 14
- Changement quotidien
- 0.23%
- Changement Mensuel
- 2.91%
- Changement à 6 Mois
- 15.41%
- Changement Annuel
- 14.56%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8