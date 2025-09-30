- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BSEP: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September
Der Wechselkurs von BSEP hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.11 bis zu einem Hoch von 48.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BSEP heute?
Die Aktie von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) notiert heute bei 48.16. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 48.16 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von BSEP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BSEP Dividenden?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September wird derzeit mit 48.16 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.56% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BSEP zu verfolgen.
Wie kaufe ich BSEP-Aktien?
Sie können Aktien von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) zum aktuellen Kurs von 48.16 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 48.16 oder 48.46 platziert, während 14 und 0.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BSEP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BSEP-Aktien?
Bei einer Investition in Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September müssen die jährliche Spanne 37.96 - 48.31 und der aktuelle Kurs 48.16 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.91% und 15.41%, bevor sie Orders zu 48.16 oder 48.46 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BSEP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September?
Der höchste Kurs von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) im vergangenen Jahr lag bei 48.31. Innerhalb von 37.96 - 48.31 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 48.16 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September?
Der niedrigste Kurs von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) im Laufe des Jahres betrug 37.96. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 48.16 und der Spanne 37.96 - 48.31 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BSEP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BSEP statt?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 48.16 und 14.56% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.16
- Eröffnung
- 48.15
- Bid
- 48.16
- Ask
- 48.46
- Tief
- 48.11
- Hoch
- 48.22
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 2.91%
- 6-Monatsänderung
- 15.41%
- Jahresänderung
- 14.56%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8