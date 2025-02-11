Moedas / BHAT
BHAT: Blue Hat Interactive Entertainment Technology
1.68 USD 0.02 (1.20%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BHAT para hoje mudou para 1.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.66 e o mais alto foi 1.71.
Veja a dinâmica do par de moedas Blue Hat Interactive Entertainment Technology. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.66 1.71
Faixa anual
0.02 3.94
- Fechamento anterior
- 1.66
- Open
- 1.68
- Bid
- 1.68
- Ask
- 1.98
- Low
- 1.66
- High
- 1.71
- Volume
- 122
- Mudança diária
- 1.20%
- Mudança mensal
- -4.00%
- Mudança de 6 meses
- -5.62%
- Mudança anual
- 366.67%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh