BHAT: Blue Hat Interactive Entertainment Technology
1.77 USD 0.02 (1.14%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BHAT за сегодня изменился на 1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.70, а максимальная — 1.83.
Следите за динамикой Blue Hat Interactive Entertainment Technology. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BHAT
- Blue Hat stock plunges to 52-week low of $1.65 amid steep decline
- Why Ouster Shares Are Trading Higher By Around 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AuthID (NASDAQ:AUID), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
- Dow Falls 100 Points; Coca-Cola Posts Upbeat Earnings - Blue Hat Interactive (NASDAQ:BHAT), Columbus McKinnon (NASDAQ:CMCO)
- Why Lattice Semiconductor Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
Дневной диапазон
1.70 1.83
Годовой диапазон
0.02 3.94
- Предыдущее закрытие
- 1.75
- Open
- 1.75
- Bid
- 1.77
- Ask
- 2.07
- Low
- 1.70
- High
- 1.83
- Объем
- 330
- Дневное изменение
- 1.14%
- Месячное изменение
- 1.14%
- 6-месячное изменение
- -0.56%
- Годовое изменение
- 391.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.