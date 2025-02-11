Dövizler / BHAT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BHAT: Blue Hat Interactive Entertainment Technology
1.67 USD 0.01 (0.60%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BHAT fiyatı bugün -0.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.64 ve Yüksek fiyatı olarak 1.69 aralığında işlem gördü.
Blue Hat Interactive Entertainment Technology hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BHAT haberleri
- Blue Hat stock plunges to 52-week low of $1.65 amid steep decline
- Why Ouster Shares Are Trading Higher By Around 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AuthID (NASDAQ:AUID), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
- Dow Falls 100 Points; Coca-Cola Posts Upbeat Earnings - Blue Hat Interactive (NASDAQ:BHAT), Columbus McKinnon (NASDAQ:CMCO)
- Why Lattice Semiconductor Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
Günlük aralık
1.64 1.69
Yıllık aralık
0.02 3.94
- Önceki kapanış
- 1.68
- Açılış
- 1.64
- Satış
- 1.67
- Alış
- 1.97
- Düşük
- 1.64
- Yüksek
- 1.69
- Hacim
- 127
- Günlük değişim
- -0.60%
- Aylık değişim
- -4.57%
- 6 aylık değişim
- -6.18%
- Yıllık değişim
- 363.89%
21 Eylül, Pazar