通貨 / BHAT
BHAT: Blue Hat Interactive Entertainment Technology
1.68 USD 0.02 (1.20%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BHATの今日の為替レートは、1.20%変化しました。日中、通貨は1あたり1.65の安値と1.71の高値で取引されました。
Blue Hat Interactive Entertainment Technologyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
1.65 1.71
1年のレンジ
0.02 3.94
- 以前の終値
- 1.66
- 始値
- 1.68
- 買値
- 1.68
- 買値
- 1.98
- 安値
- 1.65
- 高値
- 1.71
- 出来高
- 154
- 1日の変化
- 1.20%
- 1ヶ月の変化
- -4.00%
- 6ヶ月の変化
- -5.62%
- 1年の変化
- 366.67%
