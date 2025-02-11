Währungen / BHAT
BHAT: Blue Hat Interactive Entertainment Technology
1.68 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BHAT hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.64 bis zu einem Hoch von 1.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Blue Hat Interactive Entertainment Technology-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BHAT News
Tagesspanne
1.64 1.68
Jahresspanne
0.02 3.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.68
- Eröffnung
- 1.64
- Bid
- 1.68
- Ask
- 1.98
- Tief
- 1.64
- Hoch
- 1.68
- Volumen
- 53
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -4.00%
- 6-Monatsänderung
- -5.62%
- Jahresänderung
- 366.67%
