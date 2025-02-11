KurseKategorien
Währungen / BHAT
Zurück zum Aktien

BHAT: Blue Hat Interactive Entertainment Technology

1.68 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BHAT hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.64 bis zu einem Hoch von 1.68 gehandelt.

Verfolgen Sie die Blue Hat Interactive Entertainment Technology-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BHAT News

Tagesspanne
1.64 1.68
Jahresspanne
0.02 3.94
Vorheriger Schlusskurs
1.68
Eröffnung
1.64
Bid
1.68
Ask
1.98
Tief
1.64
Hoch
1.68
Volumen
53
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
-4.00%
6-Monatsänderung
-5.62%
Jahresänderung
366.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K