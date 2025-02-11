QuotazioniSezioni
BHAT: Blue Hat Interactive Entertainment Technology

1.67 USD 0.01 (0.60%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BHAT ha avuto una variazione del -0.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.64 e ad un massimo di 1.69.

Intervallo Giornaliero
1.64 1.69
Intervallo Annuale
0.02 3.94
Chiusura Precedente
1.68
Apertura
1.64
Bid
1.67
Ask
1.97
Minimo
1.64
Massimo
1.69
Volume
127
Variazione giornaliera
-0.60%
Variazione Mensile
-4.57%
Variazione Semestrale
-6.18%
Variazione Annuale
363.89%
21 settembre, domenica