Valute / BHAT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BHAT: Blue Hat Interactive Entertainment Technology
1.67 USD 0.01 (0.60%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BHAT ha avuto una variazione del -0.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.64 e ad un massimo di 1.69.
Segui le dinamiche di Blue Hat Interactive Entertainment Technology. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BHAT News
- Blue Hat stock plunges to 52-week low of $1.65 amid steep decline
- Why Ouster Shares Are Trading Higher By Around 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AuthID (NASDAQ:AUID), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
- Dow Falls 100 Points; Coca-Cola Posts Upbeat Earnings - Blue Hat Interactive (NASDAQ:BHAT), Columbus McKinnon (NASDAQ:CMCO)
- Why Lattice Semiconductor Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
Intervallo Giornaliero
1.64 1.69
Intervallo Annuale
0.02 3.94
- Chiusura Precedente
- 1.68
- Apertura
- 1.64
- Bid
- 1.67
- Ask
- 1.97
- Minimo
- 1.64
- Massimo
- 1.69
- Volume
- 127
- Variazione giornaliera
- -0.60%
- Variazione Mensile
- -4.57%
- Variazione Semestrale
- -6.18%
- Variazione Annuale
- 363.89%
21 settembre, domenica