BBBI: BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon
A taxa do BBBI para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 52.35 e o mais alto foi 52.38.
Veja a dinâmica do par de moedas BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BBBI hoje?
Hoje BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon (BBBI) está avaliado em 52.37. O instrumento é negociado dentro de 0.11%, o fechamento de ontem foi 52.31, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BBBI em tempo real.
As ações de BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon pagam dividendos?
Atualmente BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon está avaliado em 52.37. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.48% e USD. Monitore os movimentos de BBBI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BBBI?
Você pode comprar ações de BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon (BBBI) pelo preço atual 52.37. Ordens geralmente são executadas perto de 52.37 ou 52.67, enquanto 3 e -0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BBBI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BBBI?
Investir em BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon envolve considerar a faixa anual 48.91 - 52.55 e o preço atual 52.37. Muitos comparam 1.75% e 2.51% antes de enviar ordens em 52.37 ou 52.67. Estude as mudanças diárias de preço de BBBI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon?
O maior preço de BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon (BBBI) no último ano foi 52.55. As ações oscilaram bastante dentro de 48.91 - 52.55, e a comparação com 52.31 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon?
O menor preço de BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon (BBBI) no ano foi 48.91. A comparação com o preço atual 52.37 e 48.91 - 52.55 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BBBI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BBBI?
No passado BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 52.31 e 0.48% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 52.31
- Open
- 52.38
- Bid
- 52.37
- Ask
- 52.67
- Low
- 52.35
- High
- 52.38
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.11%
- Mudança mensal
- 1.75%
- Mudança de 6 meses
- 2.51%
- Mudança anual
- 0.48%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8