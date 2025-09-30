- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BBBI: BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon
Курс BBBI за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.27, а максимальная — 52.31.
Следите за динамикой BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BBBI сегодня?
BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon (BBBI) сегодня оценивается на уровне 52.31. Инструмент торгуется в пределах 0.44%, вчерашнее закрытие составило 52.08, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBBI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon?
BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon в настоящее время оценивается в 52.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.36% и USD. Отслеживайте движения BBBI на графике в реальном времени.
Как купить акции BBBI?
Вы можете купить акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon (BBBI) по текущей цене 52.31. Ордера обычно размещаются около 52.31 или 52.61, тогда как 3 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBBI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BBBI?
Инвестирование в BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon предполагает учет годового диапазона 48.91 - 52.55 и текущей цены 52.31. Многие сравнивают 1.63% и 2.39% перед размещением ордеров на 52.31 или 52.61. Изучайте ежедневные изменения цены BBBI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon?
Самая высокая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon (BBBI) за последний год составила 52.55. Акции заметно колебались в пределах 48.91 - 52.55, сравнение с 52.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon?
Самая низкая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon (BBBI) за год составила 48.91. Сравнение с текущими 52.31 и 48.91 - 52.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBBI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BBBI?
В прошлом BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.08 и 0.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.08
- Open
- 52.27
- Bid
- 52.31
- Ask
- 52.61
- Low
- 52.27
- High
- 52.31
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.44%
- Месячное изменение
- 1.63%
- 6-месячное изменение
- 2.39%
- Годовое изменение
- 0.36%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8