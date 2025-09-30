报价部分
货币 / BBBI
回到股票

BBBI: BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon

52.31 USD 0.23 (0.44%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BBBI汇率已更改0.44%。当日，交易品种以低点52.27和高点52.31进行交易。

关注BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BBBI股票今天的价格是多少？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon股票今天的定价为52.31。它在0.44%范围内交易，昨天的收盘价为52.08，交易量达到3。BBBI的实时价格图表显示了这些更新。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon股票是否支付股息？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon目前的价值为52.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.36%和USD。实时查看图表以跟踪BBBI走势。

如何购买BBBI股票？

您可以以52.31的当前价格购买BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon股票。订单通常设置在52.31或52.61附近，而3和0.08%显示市场活动。立即关注BBBI的实时图表更新。

如何投资BBBI股票？

投资BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon需要考虑年度范围48.91 - 52.55和当前价格52.31。许多人在以52.31或52.61下订单之前，会比较1.63%和。实时查看BBBI价格图表，了解每日变化。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon的最高价格是52.55。在48.91 - 52.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon的绩效。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon股票的最低价格是多少？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon（BBBI）的最低价格为48.91。将其与当前的52.31和48.91 - 52.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBBI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BBBI股票是什么时候拆分的？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.08和0.36%中可见。

日范围
52.27 52.31
年范围
48.91 52.55
前一天收盘价
52.08
开盘价
52.27
卖价
52.31
买价
52.61
最低价
52.27
最高价
52.31
交易量
3
日变化
0.44%
月变化
1.63%
6个月变化
2.39%
年变化
0.36%
