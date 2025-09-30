- Übersicht
BBBI: BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon
Der Wechselkurs von BBBI hat sich für heute um -0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.30 bis zu einem Hoch von 52.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BBBI heute?
Die Aktie von BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon (BBBI) notiert heute bei 52.30. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.02% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 52.31 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von BBBI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BBBI Dividenden?
BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon wird derzeit mit 52.30 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.35% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BBBI zu verfolgen.
Wie kaufe ich BBBI-Aktien?
Sie können Aktien von BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon (BBBI) zum aktuellen Kurs von 52.30 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 52.30 oder 52.60 platziert, während 4 und -0.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BBBI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BBBI-Aktien?
Bei einer Investition in BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon müssen die jährliche Spanne 48.91 - 52.55 und der aktuelle Kurs 52.30 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.61% und 2.37%, bevor sie Orders zu 52.30 oder 52.60 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BBBI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon?
Der höchste Kurs von BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon (BBBI) im vergangenen Jahr lag bei 52.55. Innerhalb von 48.91 - 52.55 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 52.31 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon?
Der niedrigste Kurs von BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon (BBBI) im Laufe des Jahres betrug 48.91. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 52.30 und der Spanne 48.91 - 52.55 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BBBI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BBBI statt?
BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bon hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 52.31 und 0.35% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 52.31
- Eröffnung
- 52.38
- Bid
- 52.30
- Ask
- 52.60
- Tief
- 52.30
- Hoch
- 52.38
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.02%
- Monatsänderung
- 1.61%
- 6-Monatsänderung
- 2.37%
- Jahresänderung
- 0.35%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8