AVSE: American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets
A taxa do AVSE para hoje mudou para 0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 63.38 e o mais alto foi 63.55.
Veja a dinâmica do par de moedas American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AVSE hoje?
Hoje American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets (AVSE) está avaliado em 63.48. O instrumento é negociado dentro de 0.21%, o fechamento de ontem foi 63.35, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AVSE em tempo real.
As ações de American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets pagam dividendos?
Atualmente American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets está avaliado em 63.48. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.09% e USD. Monitore os movimentos de AVSE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AVSE?
Você pode comprar ações de American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets (AVSE) pelo preço atual 63.48. Ordens geralmente são executadas perto de 63.48 ou 63.78, enquanto 12 e 0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AVSE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AVSE?
Investir em American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets envolve considerar a faixa anual 45.01 - 64.26 e o preço atual 63.48. Muitos comparam 5.59% e 23.36% antes de enviar ordens em 63.48 ou 63.78. Estude as mudanças diárias de preço de AVSE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF?
O maior preço de Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) no último ano foi 64.26. As ações oscilaram bastante dentro de 45.01 - 64.26, e a comparação com 63.35 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF?
O menor preço de Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) no ano foi 45.01. A comparação com o preço atual 63.48 e 45.01 - 64.26 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AVSE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AVSE?
No passado American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 63.35 e 14.09% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 63.35
- Open
- 63.44
- Bid
- 63.48
- Ask
- 63.78
- Low
- 63.38
- High
- 63.55
- Volume
- 12
- Mudança diária
- 0.21%
- Mudança mensal
- 5.59%
- Mudança de 6 meses
- 23.36%
- Mudança anual
- 14.09%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8