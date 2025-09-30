报价部分
货币 / AVSE
AVSE: American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets

63.35 USD 0.72 (1.15%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AVSE汇率已更改1.15%。当日，交易品种以低点63.35和高点63.40进行交易。

关注American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

AVSE股票今天的价格是多少？

American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets股票今天的定价为63.35。它在1.15%范围内交易，昨天的收盘价为62.63，交易量达到17。AVSE的实时价格图表显示了这些更新。

American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets股票是否支付股息？

American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets目前的价值为63.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.86%和USD。实时查看图表以跟踪AVSE走势。

如何购买AVSE股票？

您可以以63.35的当前价格购买American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets股票。订单通常设置在63.35或63.65附近，而17和-0.03%显示市场活动。立即关注AVSE的实时图表更新。

如何投资AVSE股票？

投资American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets需要考虑年度范围45.01 - 64.26和当前价格63.35。许多人在以63.35或63.65下订单之前，会比较5.37%和。实时查看AVSE价格图表，了解每日变化。

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF的最高价格是64.26。在45.01 - 64.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets的绩效。

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF股票的最低价格是多少？

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF（AVSE）的最低价格为45.01。将其与当前的63.35和45.01 - 64.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVSE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVSE股票是什么时候拆分的？

American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、62.63和13.86%中可见。

日范围
63.35 63.40
年范围
45.01 64.26
前一天收盘价
62.63
开盘价
63.37
卖价
63.35
买价
63.65
最低价
63.35
最高价
63.40
交易量
17
日变化
1.15%
月变化
5.37%
6个月变化
23.11%
年变化
13.86%
