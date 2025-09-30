- Aperçu
AVSE: American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets
Le taux de change de AVSE a changé de 1.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 63.35 et à un maximum de 63.40.
Suivez la dynamique American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AVSE aujourd'hui ?
L'action American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets est cotée à 63.35 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.15%, a clôturé hier à 62.63 et son volume d'échange a atteint 17. Le graphique en temps réel du cours de AVSE présente ces mises à jour.
L'action American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets verse-t-elle des dividendes ?
American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets est actuellement valorisé à 63.35. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.86% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AVSE.
Comment acheter des actions AVSE ?
Vous pouvez acheter des actions American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets au cours actuel de 63.35. Les ordres sont généralement placés à proximité de 63.35 ou de 63.65, le 17 et le -0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AVSE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AVSE ?
Investir dans American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets implique de prendre en compte la fourchette annuelle 45.01 - 64.26 et le prix actuel 63.35. Beaucoup comparent 5.37% et 23.11% avant de passer des ordres à 63.35 ou 63.65. Consultez le graphique du cours de AVSE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF l'année dernière était 64.26. Au cours de 45.01 - 64.26, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 62.63 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF ?
Le cours le plus bas de Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) sur l'année a été 45.01. Sa comparaison avec 63.35 et 45.01 - 64.26 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AVSE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AVSE a-t-elle été divisée ?
American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 62.63 et 13.86% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 62.63
- Ouverture
- 63.37
- Bid
- 63.35
- Ask
- 63.65
- Plus Bas
- 63.35
- Plus Haut
- 63.40
- Volume
- 17
- Changement quotidien
- 1.15%
- Changement Mensuel
- 5.37%
- Changement à 6 Mois
- 23.11%
- Changement Annuel
- 13.86%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8