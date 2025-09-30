- Übersicht
AVSE: American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets
Der Wechselkurs von AVSE hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.38 bis zu einem Hoch von 63.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AVSE heute?
Die Aktie von American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets (AVSE) notiert heute bei 63.48. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.21% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 63.35 und das Handelsvolumen erreichte 12. Das Live-Chart von AVSE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AVSE Dividenden?
American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets wird derzeit mit 63.48 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.09% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AVSE zu verfolgen.
Wie kaufe ich AVSE-Aktien?
Sie können Aktien von American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets (AVSE) zum aktuellen Kurs von 63.48 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 63.48 oder 63.78 platziert, während 12 und 0.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AVSE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AVSE-Aktien?
Bei einer Investition in American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets müssen die jährliche Spanne 45.01 - 64.26 und der aktuelle Kurs 63.48 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.59% und 23.36%, bevor sie Orders zu 63.48 oder 63.78 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AVSE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF?
Der höchste Kurs von Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) im vergangenen Jahr lag bei 64.26. Innerhalb von 45.01 - 64.26 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 63.35 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) im Laufe des Jahres betrug 45.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 63.48 und der Spanne 45.01 - 64.26 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AVSE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AVSE statt?
American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 63.35 und 14.09% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.35
- Eröffnung
- 63.44
- Bid
- 63.48
- Ask
- 63.78
- Tief
- 63.38
- Hoch
- 63.55
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 0.21%
- Monatsänderung
- 5.59%
- 6-Monatsänderung
- 23.36%
- Jahresänderung
- 14.09%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8