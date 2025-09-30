- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AVSE: American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets
Il tasso di cambio AVSE ha avuto una variazione del 1.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 63.35 e ad un massimo di 63.40.
Segui le dinamiche di American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AVSE oggi?
Oggi le azioni American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets sono prezzate a 63.35. Viene scambiato all'interno di 1.15%, la chiusura di ieri è stata 62.63 e il volume degli scambi ha raggiunto 17. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AVSE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets pagano dividendi?
American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets è attualmente valutato a 63.35. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.86% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AVSE.
Come acquistare azioni AVSE?
Puoi acquistare azioni American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets al prezzo attuale di 63.35. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 63.35 o 63.65, mentre 17 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AVSE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AVSE?
Investire in American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets implica considerare l'intervallo annuale 45.01 - 64.26 e il prezzo attuale 63.35. Molti confrontano 5.37% e 23.11% prima di effettuare ordini su 63.35 o 63.65. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AVSE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF?
Il prezzo massimo di Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF nell'ultimo anno è stato 64.26. All'interno di 45.01 - 64.26, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 62.63 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF?
Il prezzo più basso di Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) nel corso dell'anno è stato 45.01. Confrontandolo con gli attuali 63.35 e 45.01 - 64.26 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AVSE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AVSE?
American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 62.63 e 13.86%.
- Chiusura Precedente
- 62.63
- Apertura
- 63.37
- Bid
- 63.35
- Ask
- 63.65
- Minimo
- 63.35
- Massimo
- 63.40
- Volume
- 17
- Variazione giornaliera
- 1.15%
- Variazione Mensile
- 5.37%
- Variazione Semestrale
- 23.11%
- Variazione Annuale
- 13.86%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8