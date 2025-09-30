- Обзор рынка
AVSE: American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets
Курс AVSE за сегодня изменился на 1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.35, а максимальная — 63.40.
Следите за динамикой American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AVSE сегодня?
American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets (AVSE) сегодня оценивается на уровне 63.35. Инструмент торгуется в пределах 1.15%, вчерашнее закрытие составило 62.63, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVSE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets?
American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets в настоящее время оценивается в 63.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.86% и USD. Отслеживайте движения AVSE на графике в реальном времени.
Как купить акции AVSE?
Вы можете купить акции American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets (AVSE) по текущей цене 63.35. Ордера обычно размещаются около 63.35 или 63.65, тогда как 17 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVSE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AVSE?
Инвестирование в American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets предполагает учет годового диапазона 45.01 - 64.26 и текущей цены 63.35. Многие сравнивают 5.37% и 23.11% перед размещением ордеров на 63.35 или 63.65. Изучайте ежедневные изменения цены AVSE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF?
Самая высокая цена Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) за последний год составила 64.26. Акции заметно колебались в пределах 45.01 - 64.26, сравнение с 62.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF?
Самая низкая цена Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) за год составила 45.01. Сравнение с текущими 63.35 и 45.01 - 64.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVSE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AVSE?
В прошлом American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 62.63 и 13.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 62.63
- Open
- 63.37
- Bid
- 63.35
- Ask
- 63.65
- Low
- 63.35
- High
- 63.40
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 1.15%
- Месячное изменение
- 5.37%
- 6-месячное изменение
- 23.11%
- Годовое изменение
- 13.86%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8