Курс AVSE за сегодня изменился на 1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.35, а максимальная — 63.40.

