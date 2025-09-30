クォートセクション
通貨 / AVSE
株に戻る

AVSE: American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Markets

63.50 USD 0.15 (0.24%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AVSEの今日の為替レートは、0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり63.41の安値と63.50の高値で取引されました。

American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Marketsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

AVSE株の現在の価格は？

American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Marketsの株価は本日63.50です。0.24%内で取引され、前日の終値は63.35、取引量は3に達しました。AVSEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Marketsの株は配当を出しますか？

American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Marketsの現在の価格は63.50です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.13%やUSDにも注目します。AVSEの動きはライブチャートで確認できます。

AVSE株を買う方法は？

American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Marketsの株は現在63.50で購入可能です。注文は通常63.50または63.80付近で行われ、3や0.00%が市場の動きを示します。AVSEの最新情報はライブチャートで確認できます。

AVSE株に投資する方法は？

American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Marketsへの投資では、年間の値幅45.01 - 64.26と現在の63.50を考慮します。注文は多くの場合63.50や63.80で行われる前に、5.62%や23.40%と比較されます。AVSEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFの株の最高値は？

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFの過去1年の最高値は64.26でした。45.01 - 64.26内で株価は大きく変動し、63.35と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Marketsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFの株の最低値は？

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF(AVSE)の年間最安値は45.01でした。現在の63.50や45.01 - 64.26と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AVSEの動きはライブチャートで確認できます。

AVSEの株式分割はいつ行われましたか？

American Century ETF Trust Avantis Responsible Emerging Marketsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、63.35、14.13%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
63.41 63.50
1年のレンジ
45.01 64.26
以前の終値
63.35
始値
63.50
買値
63.50
買値
63.80
安値
63.41
高値
63.50
出来高
3
1日の変化
0.24%
1ヶ月の変化
5.62%
6ヶ月の変化
23.40%
1年の変化
14.13%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8