Moedas / ASYS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ASYS: Amtech Systems Inc
9.36 USD 0.62 (7.09%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ASYS para hoje mudou para 7.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.91 e o mais alto foi 9.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Amtech Systems Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASYS Notícias
- ASYS' Cost Reduction Initiatives: Can it Drive Margin Expansion?
- ASYS vs. AMAT: Which Semiconductor Equipment Stock is the Better Buy?
- This Top-Ranked Small-Cap Semiconductor Stock is Critical to AI
- Amtech Systems Soars 67% in a Month: Is the Stock Still Worth Buying?
- ASYS' AI Equipment Sales Surge 5x Y/Y: Can the Momentum Continue?
- Fast-paced Momentum Stock Amtech (ASYS) Is Still Trading at a Bargain
- Amtech Systems, Inc. (ASYS) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Amtech (ASYS) Q3 Revenue Beats by 15%
- Amtech Systems (ASYS) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Amtech earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- Intel (INTC) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Elon Musk's xAI Eyes $12 Billion Chip Purchase Deal With Nvidia
- Amtech Systems, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- US Stocks Likely To Open Lower Ahead Of March Inflation Release: Expert Highlights 'Fairly Weak Returns' After 5%+ Gains In S&P 500 - Apple (NASDAQ:AAPL), Amtech Systems (NASDAQ:ASYS)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- CarMax, Lovesac And 3 Stocks To Watch Heading Into Thursday - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), CarMax (NYSE:KMX)
- Amtech Systems, Inc. (ASYS) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Faixa diária
8.91 9.70
Faixa anual
3.20 9.70
- Fechamento anterior
- 8.74
- Open
- 8.92
- Bid
- 9.36
- Ask
- 9.66
- Low
- 8.91
- High
- 9.70
- Volume
- 804
- Mudança diária
- 7.09%
- Mudança mensal
- 51.21%
- Mudança de 6 meses
- 99.15%
- Mudança anual
- 60.82%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh