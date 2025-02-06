Валюты / ASYS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ASYS: Amtech Systems Inc
9.30 USD 0.02 (0.22%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASYS за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.03, а максимальная — 9.40.
Следите за динамикой Amtech Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ASYS
- ASYS vs. AMAT: Which Semiconductor Equipment Stock is the Better Buy?
- This Top-Ranked Small-Cap Semiconductor Stock is Critical to AI
- Amtech Systems Soars 67% in a Month: Is the Stock Still Worth Buying?
- ASYS' AI Equipment Sales Surge 5x Y/Y: Can the Momentum Continue?
- Fast-paced Momentum Stock Amtech (ASYS) Is Still Trading at a Bargain
- Amtech Systems, Inc. (ASYS) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Amtech (ASYS) Q3 Revenue Beats by 15%
- Amtech Systems (ASYS) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Amtech earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- Intel (INTC) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Elon Musk's xAI Eyes $12 Billion Chip Purchase Deal With Nvidia
- Amtech Systems, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- US Stocks Likely To Open Lower Ahead Of March Inflation Release: Expert Highlights 'Fairly Weak Returns' After 5%+ Gains In S&P 500 - Apple (NASDAQ:AAPL), Amtech Systems (NASDAQ:ASYS)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- CarMax, Lovesac And 3 Stocks To Watch Heading Into Thursday - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), CarMax (NYSE:KMX)
- Amtech Systems, Inc. (ASYS) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
9.03 9.40
Годовой диапазон
3.20 9.61
- Предыдущее закрытие
- 9.28
- Open
- 9.27
- Bid
- 9.30
- Ask
- 9.60
- Low
- 9.03
- High
- 9.40
- Объем
- 596
- Дневное изменение
- 0.22%
- Месячное изменение
- 50.24%
- 6-месячное изменение
- 97.87%
- Годовое изменение
- 59.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.