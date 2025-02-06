FiyatlarBölümler
ASYS
ASYS: Amtech Systems Inc

9.04 USD 0.46 (4.84%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ASYS fiyatı bugün -4.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.00 ve Yüksek fiyatı olarak 9.69 aralığında işlem gördü.

Amtech Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
9.00 9.69
Yıllık aralık
3.20 9.70
Önceki kapanış
9.50
Açılış
9.57
Satış
9.04
Alış
9.34
Düşük
9.00
Yüksek
9.69
Hacim
629
Günlük değişim
-4.84%
Aylık değişim
46.04%
6 aylık değişim
92.34%
Yıllık değişim
55.33%
