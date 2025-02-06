Währungen / ASYS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ASYS: Amtech Systems Inc
9.28 USD 0.22 (2.32%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ASYS hat sich für heute um -2.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.15 bis zu einem Hoch von 9.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amtech Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASYS News
- ASYS' Cost Reduction Initiatives: Can it Drive Margin Expansion?
- ASYS vs. AMAT: Which Semiconductor Equipment Stock is the Better Buy?
- This Top-Ranked Small-Cap Semiconductor Stock is Critical to AI
- Amtech Systems Soars 67% in a Month: Is the Stock Still Worth Buying?
- ASYS' AI Equipment Sales Surge 5x Y/Y: Can the Momentum Continue?
- Fast-paced Momentum Stock Amtech (ASYS) Is Still Trading at a Bargain
- Amtech Systems, Inc. (ASYS) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Amtech (ASYS) Q3 Revenue Beats by 15%
- Amtech Systems (ASYS) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Amtech earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- Intel (INTC) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Elon Musk's xAI Eyes $12 Billion Chip Purchase Deal With Nvidia
- Amtech Systems, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- US Stocks Likely To Open Lower Ahead Of March Inflation Release: Expert Highlights 'Fairly Weak Returns' After 5%+ Gains In S&P 500 - Apple (NASDAQ:AAPL), Amtech Systems (NASDAQ:ASYS)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- CarMax, Lovesac And 3 Stocks To Watch Heading Into Thursday - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), CarMax (NYSE:KMX)
- Amtech Systems, Inc. (ASYS) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
9.15 9.69
Jahresspanne
3.20 9.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.50
- Eröffnung
- 9.57
- Bid
- 9.28
- Ask
- 9.58
- Tief
- 9.15
- Hoch
- 9.69
- Volumen
- 290
- Tagesänderung
- -2.32%
- Monatsänderung
- 49.92%
- 6-Monatsänderung
- 97.45%
- Jahresänderung
- 59.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K