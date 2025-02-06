通貨 / ASYS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ASYS: Amtech Systems Inc
9.50 USD 0.76 (8.70%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ASYSの今日の為替レートは、8.70%変化しました。日中、通貨は1あたり8.91の安値と9.70の高値で取引されました。
Amtech Systems Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASYS News
- ASYS' Cost Reduction Initiatives: Can it Drive Margin Expansion?
- ASYS vs. AMAT: Which Semiconductor Equipment Stock is the Better Buy?
- This Top-Ranked Small-Cap Semiconductor Stock is Critical to AI
- Amtech Systems Soars 67% in a Month: Is the Stock Still Worth Buying?
- ASYS' AI Equipment Sales Surge 5x Y/Y: Can the Momentum Continue?
- Fast-paced Momentum Stock Amtech (ASYS) Is Still Trading at a Bargain
- Amtech Systems, Inc. (ASYS) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Amtech (ASYS) Q3 Revenue Beats by 15%
- Amtech Systems (ASYS) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Amtech earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- Intel (INTC) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Elon Musk's xAI Eyes $12 Billion Chip Purchase Deal With Nvidia
- Amtech Systems, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- US Stocks Likely To Open Lower Ahead Of March Inflation Release: Expert Highlights 'Fairly Weak Returns' After 5%+ Gains In S&P 500 - Apple (NASDAQ:AAPL), Amtech Systems (NASDAQ:ASYS)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- CarMax, Lovesac And 3 Stocks To Watch Heading Into Thursday - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), CarMax (NYSE:KMX)
- Amtech Systems, Inc. (ASYS) Q1 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
8.91 9.70
1年のレンジ
3.20 9.70
- 以前の終値
- 8.74
- 始値
- 8.92
- 買値
- 9.50
- 買値
- 9.80
- 安値
- 8.91
- 高値
- 9.70
- 出来高
- 996
- 1日の変化
- 8.70%
- 1ヶ月の変化
- 53.47%
- 6ヶ月の変化
- 102.13%
- 1年の変化
- 63.23%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K