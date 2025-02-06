货币 / ASYS
ASYS: Amtech Systems Inc
8.80 USD 0.50 (5.38%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ASYS汇率已更改-5.38%。当日，交易品种以低点8.41和高点9.40进行交易。
关注Amtech Systems Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASYS新闻
- ASYS' Cost Reduction Initiatives: Can it Drive Margin Expansion?
- ASYS vs. AMAT: Which Semiconductor Equipment Stock is the Better Buy?
- This Top-Ranked Small-Cap Semiconductor Stock is Critical to AI
- Amtech Systems Soars 67% in a Month: Is the Stock Still Worth Buying?
- ASYS' AI Equipment Sales Surge 5x Y/Y: Can the Momentum Continue?
- Fast-paced Momentum Stock Amtech (ASYS) Is Still Trading at a Bargain
- Amtech Systems, Inc. (ASYS) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Amtech (ASYS) Q3 Revenue Beats by 15%
- Amtech Systems (ASYS) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Amtech earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- Intel (INTC) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Elon Musk's xAI Eyes $12 Billion Chip Purchase Deal With Nvidia
- Amtech Systems, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- US Stocks Likely To Open Lower Ahead Of March Inflation Release: Expert Highlights 'Fairly Weak Returns' After 5%+ Gains In S&P 500 - Apple (NASDAQ:AAPL), Amtech Systems (NASDAQ:ASYS)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- CarMax, Lovesac And 3 Stocks To Watch Heading Into Thursday - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), CarMax (NYSE:KMX)
- Amtech Systems, Inc. (ASYS) Q1 2025 Earnings Call Transcript
日范围
8.41 9.40
年范围
3.20 9.61
- 前一天收盘价
- 9.30
- 开盘价
- 9.36
- 卖价
- 8.80
- 买价
- 9.10
- 最低价
- 8.41
- 最高价
- 9.40
- 交易量
- 678
- 日变化
- -5.38%
- 月变化
- 42.16%
- 6个月变化
- 87.23%
- 年变化
- 51.20%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值