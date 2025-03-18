Moedas / ARLO
ARLO: Arlo Technologies Inc
18.27 USD 0.17 (0.94%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ARLO para hoje mudou para 0.94%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.21 e o mais alto foi 18.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Arlo Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ARLO Notícias
Faixa diária
18.21 18.50
Faixa anual
7.84 18.74
- Fechamento anterior
- 18.10
- Open
- 18.38
- Bid
- 18.27
- Ask
- 18.57
- Low
- 18.21
- High
- 18.50
- Volume
- 1.072 K
- Mudança diária
- 0.94%
- Mudança mensal
- 5.79%
- Mudança de 6 meses
- 86.43%
- Mudança anual
- 51.37%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh