ARLO: Arlo Technologies Inc
18.00 USD 0.10 (0.55%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARLO hat sich für heute um -0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.00 bis zu einem Hoch von 18.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arlo Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
18.00 18.50
Jahresspanne
7.84 18.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.10
- Eröffnung
- 18.38
- Bid
- 18.00
- Ask
- 18.30
- Tief
- 18.00
- Hoch
- 18.50
- Volumen
- 2.631 K
- Tagesänderung
- -0.55%
- Monatsänderung
- 4.23%
- 6-Monatsänderung
- 83.67%
- Jahresänderung
- 49.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K