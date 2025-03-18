Валюты / ARLO
ARLO: Arlo Technologies Inc
18.01 USD 0.33 (1.87%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARLO за сегодня изменился на 1.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.48, а максимальная — 18.09.
Следите за динамикой Arlo Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ARLO
- How NYT's Digital Subscriptions Are Changing Revenue Dynamics
- Do Options Traders Know Something About ARLO Stock We Don't?
- Arlo and Krispy Kreme have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull of the Day: Arlo Technologies (ARLO)
- Is Celestica (CLS) Outperforming Other Computer and Technology Stocks This Year?
- Arlo Technologies CFO binder sells $2.11m in stock
- Arlo Technologies CEO Mcrae sells shares worth $5.7 million
- Arlo: Impressive Margin Progression Amid Slew Of Product Releases (NYSE:ARLO)
- Arlo Stock Leaps As Home Security Camera Firm Beats Views
- Wasatch Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WMCVX)
- Arlo (ARLO) Q2 Revenue Beats Up 1.6%
- Arlo Technologies (ARLO) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Arlo Technologies (ARLO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arlo (ARLO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Magnite (MGNI) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- BigCommerce (BIGC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arlo Technologies stock reaches 52-week high at $17.72
- Arlo Technologies stock hits 52-week high at 17.65 USD
- Arlo technologies director Carter Miller Joycelyn sells $340,000 in stock
- Stock Picks From Seeking Alpha's May 2025 New Analysts
- Arlo Technologies surpasses $300M in annual revenue
- Applied Digital Posts Weak Revenue, Joins Allegro MicroSystems And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
- Hallador Energy, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Akebia Therapeutics (NASDAQ:AKBA), Arlo Technologies (NYSE:ARLO)
Дневной диапазон
17.48 18.09
Годовой диапазон
7.84 18.74
- Предыдущее закрытие
- 17.68
- Open
- 17.65
- Bid
- 18.01
- Ask
- 18.31
- Low
- 17.48
- High
- 18.09
- Объем
- 1.793 K
- Дневное изменение
- 1.87%
- Месячное изменение
- 4.28%
- 6-месячное изменение
- 83.78%
- Годовое изменение
- 49.21%
