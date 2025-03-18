货币 / ARLO
ARLO: Arlo Technologies Inc
18.12 USD 0.11 (0.61%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ARLO汇率已更改0.61%。当日，交易品种以低点17.85和高点18.24进行交易。
关注Arlo Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
17.85 18.24
年范围
7.84 18.74
- 前一天收盘价
- 18.01
- 开盘价
- 17.96
- 卖价
- 18.12
- 买价
- 18.42
- 最低价
- 17.85
- 最高价
- 18.24
- 交易量
- 482
- 日变化
- 0.61%
- 月变化
- 4.92%
- 6个月变化
- 84.90%
- 年变化
- 50.12%
