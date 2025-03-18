FiyatlarBölümler
Dövizler / ARLO
Geri dön - Hisse senetleri

ARLO: Arlo Technologies Inc

18.08 USD 0.08 (0.44%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ARLO fiyatı bugün 0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.80 ve Yüksek fiyatı olarak 18.13 aralığında işlem gördü.

Arlo Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARLO haberleri

Günlük aralık
17.80 18.13
Yıllık aralık
7.84 18.74
Önceki kapanış
18.00
Açılış
18.05
Satış
18.08
Alış
18.38
Düşük
17.80
Yüksek
18.13
Hacim
1.533 K
Günlük değişim
0.44%
Aylık değişim
4.69%
6 aylık değişim
84.49%
Yıllık değişim
49.79%
21 Eylül, Pazar