Dövizler / ARLO
ARLO: Arlo Technologies Inc
18.08 USD 0.08 (0.44%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ARLO fiyatı bugün 0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.80 ve Yüksek fiyatı olarak 18.13 aralığında işlem gördü.
Arlo Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ARLO haberleri
Günlük aralık
17.80 18.13
Yıllık aralık
7.84 18.74
- Önceki kapanış
- 18.00
- Açılış
- 18.05
- Satış
- 18.08
- Alış
- 18.38
- Düşük
- 17.80
- Yüksek
- 18.13
- Hacim
- 1.533 K
- Günlük değişim
- 0.44%
- Aylık değişim
- 4.69%
- 6 aylık değişim
- 84.49%
- Yıllık değişim
- 49.79%
21 Eylül, Pazar