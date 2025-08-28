Moedas / ALL
ALL: Allstate Corporation (The)
197.22 USD 0.92 (0.47%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ALL para hoje mudou para 0.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 196.23 e o mais alto foi 199.12.
Veja a dinâmica do par de moedas Allstate Corporation (The). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALL Notícias
Faixa diária
196.23 199.12
Faixa anual
176.00 214.76
- Fechamento anterior
- 196.30
- Open
- 196.23
- Bid
- 197.22
- Ask
- 197.52
- Low
- 196.23
- High
- 199.12
- Volume
- 3.052 K
- Mudança diária
- 0.47%
- Mudança mensal
- -3.43%
- Mudança de 6 meses
- -5.09%
- Mudança anual
- 4.06%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh