ALL: Allstate Corporation (The)
196.30 USD 0.59 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALL за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 194.78, а максимальная — 198.54.
Следите за динамикой Allstate Corporation (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
194.78 198.54
Годовой диапазон
176.00 214.76
- Предыдущее закрытие
- 196.89
- Open
- 197.09
- Bid
- 196.30
- Ask
- 196.60
- Low
- 194.78
- High
- 198.54
- Объем
- 1.952 K
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- -3.88%
- 6-месячное изменение
- -5.53%
- Годовое изменение
- 3.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.