AHT-PI: Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr
A taxa do AHT-PI para hoje mudou para -0.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.36 e o mais alto foi 14.89.
Veja a dinâmica do par de moedas Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AHT-PI hoje?
Hoje Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr (AHT-PI) está avaliado em 14.65. O instrumento é negociado dentro de -0.75%, o fechamento de ontem foi 14.76, e o volume de negociação atingiu 41. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AHT-PI em tempo real.
As ações de Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr pagam dividendos?
Atualmente Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr está avaliado em 14.65. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 20.48% e USD. Monitore os movimentos de AHT-PI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AHT-PI?
Você pode comprar ações de Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr (AHT-PI) pelo preço atual 14.65. Ordens geralmente são executadas perto de 14.65 ou 14.95, enquanto 41 e -0.95% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AHT-PI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AHT-PI?
Investir em Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr envolve considerar a faixa anual 12.16 - 15.64 e o preço atual 14.65. Muitos comparam -3.75% e 20.48% antes de enviar ordens em 14.65 ou 14.95. Estude as mudanças diárias de preço de AHT-PI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
O maior preço de ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PI) no último ano foi 15.64. As ações oscilaram bastante dentro de 12.16 - 15.64, e a comparação com 14.76 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
O menor preço de ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PI) no ano foi 12.16. A comparação com o preço atual 14.65 e 12.16 - 15.64 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AHT-PI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AHT-PI?
No passado Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.76 e 20.48% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 14.76
- Open
- 14.79
- Bid
- 14.65
- Ask
- 14.95
- Low
- 14.36
- High
- 14.89
- Volume
- 41
- Mudança diária
- -0.75%
- Mudança mensal
- -3.75%
- Mudança de 6 meses
- 20.48%
- Mudança anual
- 20.48%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4