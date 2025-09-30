CotaçõesSeções
AHT-PI: Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr

14.65 USD 0.11 (0.75%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AHT-PI para hoje mudou para -0.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.36 e o mais alto foi 14.89.

Veja a dinâmica do par de moedas Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de AHT-PI hoje?

Hoje Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr (AHT-PI) está avaliado em 14.65. O instrumento é negociado dentro de -0.75%, o fechamento de ontem foi 14.76, e o volume de negociação atingiu 41. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AHT-PI em tempo real.

As ações de Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr pagam dividendos?

Atualmente Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr está avaliado em 14.65. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 20.48% e USD. Monitore os movimentos de AHT-PI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de AHT-PI?

Você pode comprar ações de Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr (AHT-PI) pelo preço atual 14.65. Ordens geralmente são executadas perto de 14.65 ou 14.95, enquanto 41 e -0.95% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AHT-PI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de AHT-PI?

Investir em Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr envolve considerar a faixa anual 12.16 - 15.64 e o preço atual 14.65. Muitos comparam -3.75% e 20.48% antes de enviar ordens em 14.65 ou 14.95. Estude as mudanças diárias de preço de AHT-PI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

O maior preço de ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PI) no último ano foi 15.64. As ações oscilaram bastante dentro de 12.16 - 15.64, e a comparação com 14.76 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

O menor preço de ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PI) no ano foi 12.16. A comparação com o preço atual 14.65 e 12.16 - 15.64 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AHT-PI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de AHT-PI?

No passado Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.76 e 20.48% após os eventos corporativos.

Faixa diária
14.36 14.89
Faixa anual
12.16 15.64
Fechamento anterior
14.76
Open
14.79
Bid
14.65
Ask
14.95
Low
14.36
High
14.89
Volume
41
Mudança diária
-0.75%
Mudança mensal
-3.75%
Mudança de 6 meses
20.48%
Mudança anual
20.48%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4