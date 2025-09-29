AHT-PI: Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr
今日AHT-PI汇率已更改-0.75%。当日，交易品种以低点14.36和高点14.89进行交易。
关注Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
AHT-PI股票今天的价格是多少？
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr股票今天的定价为14.65。它在-0.75%范围内交易，昨天的收盘价为14.76，交易量达到41。AHT-PI的实时价格图表显示了这些更新。
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr股票是否支付股息？
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr目前的价值为14.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.48%和USD。实时查看图表以跟踪AHT-PI走势。
如何购买AHT-PI股票？
您可以以14.65的当前价格购买Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr股票。订单通常设置在14.65或14.95附近，而41和-0.95%显示市场活动。立即关注AHT-PI的实时图表更新。
如何投资AHT-PI股票？
投资Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr需要考虑年度范围12.16 - 15.64和当前价格14.65。许多人在以14.65或14.95下订单之前，会比较-3.75%和。实时查看AHT-PI价格图表，了解每日变化。
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC的最高价格是15.64。在12.16 - 15.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr的绩效。
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC股票的最低价格是多少？
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC（AHT-PI）的最低价格为12.16。将其与当前的14.65和12.16 - 15.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AHT-PI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AHT-PI股票是什么时候拆分的？
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.76和20.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.76
- 开盘价
- 14.79
- 卖价
- 14.65
- 买价
- 14.95
- 最低价
- 14.36
- 最高价
- 14.89
- 交易量
- 41
- 日变化
- -0.75%
- 月变化
- -3.75%
- 6个月变化
- 20.48%
- 年变化
- 20.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值