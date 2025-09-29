Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferrの現在の価格は14.65です。配当方針は会社によりますが、投資家は20.48%やUSDにも注目します。AHT-PIの動きはライブチャートで確認できます。

ASHFORD HOSPITALITY TRUST INCの株の最低値は？

ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC(AHT-PI)の年間最安値は12.16でした。現在の14.65や12.16 - 15.64と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AHT-PIの動きはライブチャートで確認できます。