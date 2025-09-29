クォートセクション
AHT-PI: Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr

14.65 USD 0.11 (0.75%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AHT-PIの今日の為替レートは、-0.75%変化しました。日中、通貨は1あたり14.36の安値と14.89の高値で取引されました。

Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferrダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

AHT-PI株の現在の価格は？

Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferrの株価は本日14.65です。-0.75%内で取引され、前日の終値は14.76、取引量は41に達しました。AHT-PIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferrの株は配当を出しますか？

Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferrの現在の価格は14.65です。配当方針は会社によりますが、投資家は20.48%やUSDにも注目します。AHT-PIの動きはライブチャートで確認できます。

AHT-PI株を買う方法は？

Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferrの株は現在14.65で購入可能です。注文は通常14.65または14.95付近で行われ、41や-0.95%が市場の動きを示します。AHT-PIの最新情報はライブチャートで確認できます。

AHT-PI株に投資する方法は？

Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferrへの投資では、年間の値幅12.16 - 15.64と現在の14.65を考慮します。注文は多くの場合14.65や14.95で行われる前に、-3.75%や20.48%と比較されます。AHT-PIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ASHFORD HOSPITALITY TRUST INCの株の最高値は？

ASHFORD HOSPITALITY TRUST INCの過去1年の最高値は15.64でした。12.16 - 15.64内で株価は大きく変動し、14.76と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferrのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ASHFORD HOSPITALITY TRUST INCの株の最低値は？

ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC(AHT-PI)の年間最安値は12.16でした。現在の14.65や12.16 - 15.64と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AHT-PIの動きはライブチャートで確認できます。

AHT-PIの株式分割はいつ行われましたか？

Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferrは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.76、20.48%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
14.36 14.89
1年のレンジ
12.16 15.64
以前の終値
14.76
始値
14.79
買値
14.65
買値
14.95
安値
14.36
高値
14.89
出来高
41
1日の変化
-0.75%
1ヶ月の変化
-3.75%
6ヶ月の変化
20.48%
1年の変化
20.48%
