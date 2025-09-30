- Übersicht
AHT-PI: Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr
Der Wechselkurs von AHT-PI hat sich für heute um -0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.36 bis zu einem Hoch von 14.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AHT-PI heute?
Die Aktie von Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr (AHT-PI) notiert heute bei 14.65. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.75% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.76 und das Handelsvolumen erreichte 41. Das Live-Chart von AHT-PI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AHT-PI Dividenden?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr wird derzeit mit 14.65 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 20.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AHT-PI zu verfolgen.
Wie kaufe ich AHT-PI-Aktien?
Sie können Aktien von Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr (AHT-PI) zum aktuellen Kurs von 14.65 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 14.65 oder 14.95 platziert, während 41 und -0.95% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AHT-PI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AHT-PI-Aktien?
Bei einer Investition in Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr müssen die jährliche Spanne 12.16 - 15.64 und der aktuelle Kurs 14.65 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -3.75% und 20.48%, bevor sie Orders zu 14.65 oder 14.95 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AHT-PI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Der höchste Kurs von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PI) im vergangenen Jahr lag bei 15.64. Innerhalb von 12.16 - 15.64 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.76 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Der niedrigste Kurs von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PI) im Laufe des Jahres betrug 12.16. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 14.65 und der Spanne 12.16 - 15.64 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AHT-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AHT-PI statt?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.76 und 20.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.76
- Eröffnung
- 14.79
- Bid
- 14.65
- Ask
- 14.95
- Tief
- 14.36
- Hoch
- 14.89
- Volumen
- 41
- Tagesänderung
- -0.75%
- Monatsänderung
- -3.75%
- 6-Monatsänderung
- 20.48%
- Jahresänderung
- 20.48%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4