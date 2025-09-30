KurseKategorien
AHT-PI: Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr

14.65 USD 0.11 (0.75%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AHT-PI hat sich für heute um -0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.36 bis zu einem Hoch von 14.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von AHT-PI heute?

Die Aktie von Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr (AHT-PI) notiert heute bei 14.65. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.75% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.76 und das Handelsvolumen erreichte 41. Das Live-Chart von AHT-PI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie AHT-PI Dividenden?

Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr wird derzeit mit 14.65 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 20.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AHT-PI zu verfolgen.

Wie kaufe ich AHT-PI-Aktien?

Sie können Aktien von Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr (AHT-PI) zum aktuellen Kurs von 14.65 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 14.65 oder 14.95 platziert, während 41 und -0.95% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AHT-PI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in AHT-PI-Aktien?

Bei einer Investition in Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr müssen die jährliche Spanne 12.16 - 15.64 und der aktuelle Kurs 14.65 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -3.75% und 20.48%, bevor sie Orders zu 14.65 oder 14.95 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AHT-PI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Der höchste Kurs von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PI) im vergangenen Jahr lag bei 15.64. Innerhalb von 12.16 - 15.64 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.76 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Der niedrigste Kurs von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PI) im Laufe des Jahres betrug 12.16. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 14.65 und der Spanne 12.16 - 15.64 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AHT-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von AHT-PI statt?

Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.76 und 20.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
14.36 14.89
Jahresspanne
12.16 15.64
Vorheriger Schlusskurs
14.76
Eröffnung
14.79
Bid
14.65
Ask
14.95
Tief
14.36
Hoch
14.89
Volumen
41
Tagesänderung
-0.75%
Monatsänderung
-3.75%
6-Monatsänderung
20.48%
Jahresänderung
20.48%
