AHT-PI: Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr

14.65 USD 0.11 (0.75%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AHT-PI за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.36, а максимальная — 14.89.

Следите за динамикой Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AHT-PI сегодня?

Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr (AHT-PI) сегодня оценивается на уровне 14.65. Инструмент торгуется в пределах -0.75%, вчерашнее закрытие составило 14.76, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AHT-PI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr?

Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr в настоящее время оценивается в 14.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.48% и USD. Отслеживайте движения AHT-PI на графике в реальном времени.

Как купить акции AHT-PI?

Вы можете купить акции Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr (AHT-PI) по текущей цене 14.65. Ордера обычно размещаются около 14.65 или 14.95, тогда как 41 и -0.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AHT-PI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AHT-PI?

Инвестирование в Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr предполагает учет годового диапазона 12.16 - 15.64 и текущей цены 14.65. Многие сравнивают -3.75% и 20.48% перед размещением ордеров на 14.65 или 14.95. Изучайте ежедневные изменения цены AHT-PI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Самая высокая цена ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PI) за последний год составила 15.64. Акции заметно колебались в пределах 12.16 - 15.64, сравнение с 14.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Самая низкая цена ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PI) за год составила 12.16. Сравнение с текущими 14.65 и 12.16 - 15.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AHT-PI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AHT-PI?

В прошлом Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.76 и 20.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.36 14.89
Годовой диапазон
12.16 15.64
Предыдущее закрытие
14.76
Open
14.79
Bid
14.65
Ask
14.95
Low
14.36
High
14.89
Объем
41
Дневное изменение
-0.75%
Месячное изменение
-3.75%
6-месячное изменение
20.48%
Годовое изменение
20.48%
