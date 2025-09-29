- Обзор рынка
AHT-PI: Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr
Курс AHT-PI за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.36, а максимальная — 14.89.
Следите за динамикой Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AHT-PI сегодня?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr (AHT-PI) сегодня оценивается на уровне 14.65. Инструмент торгуется в пределах -0.75%, вчерашнее закрытие составило 14.76, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AHT-PI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr в настоящее время оценивается в 14.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.48% и USD. Отслеживайте движения AHT-PI на графике в реальном времени.
Как купить акции AHT-PI?
Вы можете купить акции Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr (AHT-PI) по текущей цене 14.65. Ордера обычно размещаются около 14.65 или 14.95, тогда как 41 и -0.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AHT-PI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AHT-PI?
Инвестирование в Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr предполагает учет годового диапазона 12.16 - 15.64 и текущей цены 14.65. Многие сравнивают -3.75% и 20.48% перед размещением ордеров на 14.65 или 14.95. Изучайте ежедневные изменения цены AHT-PI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Самая высокая цена ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PI) за последний год составила 15.64. Акции заметно колебались в пределах 12.16 - 15.64, сравнение с 14.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Самая низкая цена ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PI) за год составила 12.16. Сравнение с текущими 14.65 и 12.16 - 15.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AHT-PI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AHT-PI?
В прошлом Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.76 и 20.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.76
- Open
- 14.79
- Bid
- 14.65
- Ask
- 14.95
- Low
- 14.36
- High
- 14.89
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- -0.75%
- Месячное изменение
- -3.75%
- 6-месячное изменение
- 20.48%
- Годовое изменение
- 20.48%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%